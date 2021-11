La conductora de “Esto Es Guerra”, Johanna San Miguel, se pasó de fría frente a Ethel Pozo, quien vive ilusionada con su boda con Julián Alexander tras comprometerse.

Ocurrió en el programa “América Hoy”, a donde fue invitada y luego de que Ethel Pozo le preguntara: “¿Te parece un requisito del hombre perfecto que el hombre acepte y quiera el compromiso?”.

Fue entonces cuando Johanna San Miguel le repreguntó: “¿Tú Ethel estás con pareja ahorita no?”; a lo que ella respondió: “Sí, comprometida”.

Sin embargo, no esperó que Johanna San Miguel le dijera cosa tan fuerte en su cara. “Quién te asegura mamacita linda que vas a durar. Te apuesto que te has ido a leer las cartas, al astrologo, le has rezado a la hoja de coca. ¿Quién te asegura que vas a estar con ese hombre el resto de tu vida?”.

Ahí no quedó la cosa y es que agregó: “Ubícate, pisa tierra”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo “El Gato” Cuba se hace tatuaje de él y su hija

TE PUEDE INTERESAR