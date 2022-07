No se calla nada. Johanna San Miguel se caracteriza por no achicarse con nadie, tal y como lo hace noche a noche en ‘Esto es Guerra’, donde defiende a su equipo. Esta vez, tuvo la oportunidad de responderle a uno de sus seguidores que la insultó en plena transmisión EN VIVO.

“Así la debes tener. No me interesa un pepino eso, es un cobarde, es lo que se dice un estúpido, un poco hombre”, fue como comenzó la contundente respuesta de Johanna San Miguel contra la persona que la ofendió en uno de los comentarios.

Pero su respuesta no fue solo atacando al detractor, sino que decidió extenderla a su madre: “Qué vergüenza debe ser su mamá, me muero si soy su vieja, qué roche debe tener su mamá, pone pu..., le digo, pon, entra, no acepta, se va corriendo, Johanna me ha dicho para estar en su vivo, pirañita pues”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jhon Kelvin se pronunció en redes sociales tras polémica de su concierto benéfico

Jhon Kelvin se pronunció en redes sociales tras polémica de su concierto benéfico