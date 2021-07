Dalia Durán reapareció en televisión la noche del martes 6 de julio tras la terrible agresión que presuntamente sufrió de parte de su todavía esposo, John Kelvin.

La cubana acudió al programa de “Magaly TV La firme” para contar lo que ocurrió la noche del domingo. Dalia Durán reveló que en medio de la golpiza, pensó que iba a morir.

“De verdad no me esperaba semejante masacre, no me esperaba de ninguna manera todo lo que me hizo porque si ahorita estoy sentada acá, es de milagro, ahorita sería mi velorio”, dijo la esposa de John Kelvin.

“Yo estuve a punto de quedar muerta el día domingo”, añadió.









Entre lágrimas, Dalia Durán habló de sus hijos: “Yo me pongo a pensar y analizando toda esta situación. Si yo ahorita estuviese ya muerta, porque era como yo me veía ya, ¿qué hubiese sido de mis hijos? ¿Sabes por qué? Porque a él no le importa”.

“Y no le importa a él ni a nadie, porque en vez de su familia llegar a la comisaría a llevarle chompita, comidita (o) acercarse a mí, decirme ‘Dalia, ¿cómo te encuentras, cómo están tus hijos?’, que era lo mínimo que yo esperaba, (estaban) buscando sus cosas personales de él, llevándole chompa, llevándole su celular”, agregó.

