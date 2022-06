En julio de 2021, Dalia Durán se presentó en el programa de Magaly Medina para denunciar a John Kelvin. La mujer lució un rostro golpeado y con lágrimas señaló que el padre de sus hijos la violentó sexualmente.

En un informe de “Magaly TV: La Firme” se señaló que el episodio de violencia ocurrió en la madrugada del lunes 5 de julio de 2021, horario en que el cantante de cumbia llegó a un departamento del distrito de San Miguel, donde vivía la cubana junto a sus hijos.

En ese entonces, John Kelvin tenía prohibido acercarse a la madre de sus hijos por una restricción del 21º Juzgado de Familia ante una denuncia de Dalia Durán.

El testimonio de terror de Dalia Durán en julio de 2021

En entrevista con Magaly Medina, la mujer de nacionalidad cubana explicó que dejó entrar al cantante a su casa porque solo deseaba que sus hijos compartan un momento con su padre.

“Yo tuve que firmar una autorización escrita para que él pueda ver a los bebes y juntos puedan compartir... Yo accedí porque sentí que no había algún problema, luego me metí a mi cuarto y le di su espacio con los chicos. No me metí en nada. Ellos estaban pintando y hasta ahí todo bien. Me dijo que si después de trabajar, él podía regresar para que el domingo pueda apoyarme con los chicos... Él me dice que había alquilado una casa en el sur para ir todos juntos y yo le dije que no había manera de que yo aceptara ir con él algún lugar... Yo le dije que estaba bien que se lleve a los niños porque ellos necesitan distraerse”, contó muy nerviosa en ese entonces.

“Llegó tranquilo y se echó a dormir con el bebé, pero en verdad no me esperaba semejante masacre. No me esperaba de alguna manera que me hiciera todo lo que me hizo porque si ahora estoy sentada acá es de milagro. Literalmente sería mi velorio porque yo estuve a punto de quedarme muerta el día domingo”, narró.

Dalia se encontraba sola y agredida. Ella acudió al programa de Magaly para que su caso tomara fuerza y buscar justicia.

“Si yo estuviera muerta, porque es como yo me veía, qué hubiese sido de mis hijos porque a él no le importa. Ni a él ni a nadie, porque en vez de que su familia le lleve su chompita y comidita, ninguno se acercó a preguntarme ‘Dalia cómo te encuentras’ o cómo están mis hijos, porque era lo mínimo que me esperaba”, expresó.

La cubana siguió contando el episodio de terror que vivió y para sorpresa de Magaly Medina, la aún esposa de John Kelvin señaló que sufrió agresión sexual por parte del cumbiambero.

“El domingo en la madrugada, él regresa y toca la puerta fuete. Yo me pregunté si le había pasado algo porque él no tenía nada que hacer ahí (su casa). Abro la puerta y lo primero que hace es ponerme un puñete de la nada. En el lado izquierdo me metió un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije ‘qué te pasa´. No hubo discusión de por medio, él vino a pegarme de frente y fuerte porque me dejo privada”, dijo.

“Me meto a mi cuarto para dormir y no le dije nada. Simplemente le dije ‘retírate y por favor vete de la casa’... No le bastó y me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quito su ropa y la desparramó en todo el cuarto. Me forzó a tener intimidad, yo le había dicho a él que no me podía tocar”, denunció.

