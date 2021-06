John Kelvin volvió a reafirmar que no es un hombre infiel y hasta aseguró que se ilusiona muy rápido con las mujeres. Todo esto tras ser calificado de “mal hombre” por haber engañado en más de una oportunidad a su aún esposa, Dalia Durán.

“Yo soy demasiado sensible, me ilusiono muy rápido. Disfruto mucho la vida, soy muy apasionado. Ahorita mi corazón está tranquilo, nadie sabe lo que pueda pasar más adelante, no estoy en busca del amor”, dijo para el programa ‘Mujeres al Mando’.

“La familia siempre será lo más importante. De repente, en algún momento no he sido buen esposo, pero mal hombre, hijo y mal padre tampoco lo soy”, agregó tajantemente.

Recordemos que hace algunas semanas, el cumbiambero fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina con una joven ingresando aun hotel en Santa Catalina, en distrito de La Victoria, justo cuando estaba intentando reconciliarse con su esposa Dalia Durán.

