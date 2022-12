El programa de Magaly Medina difundió imágenes del regreso de John Kelvin a los escenarios, luego de haber estado más de un año en prisión por violentar física y psicológicamente a su aún esposa, Dalia Durán.

Y es que a la salida de su evento en Santa Anita, el cumbiambero fue interceptado por las cámaras de la popular ‘Urraca’ para que brinde declaraciones, sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.

No obstante, luego el propio John Kelvin, al mismo estilo que Gian Marco Zignago, se pronunció con el equipo de producción de Magaly, cuestionando su labor por haberlo tildado de “pegalón y drogadicto”.

“Así fue mi primer show, estuvieron tus cámaras. La gente cantó, no había otro artista, solo yo, pero no creo que eso sea vendible para el programa. Tu reportero estuvo ahí, me dijo violador, pegalón, drogadicto. ¿Para eso estudian, para hacer preguntas así?” , cuestionó el exintegrante del Grupo 5.

Frente a ello, Magaly Medina no dudó en salir en defensa de su reportero y aseguró que nunca insultaron a John Kelvin, solo le hicieron “preguntas incómodas”.

“En la boca de este pegalón la mentira es vital. No sé por qué difama de esta manera a mi reportero. Mis reporteros no van a insultar al entrevistado, van a entrevistarlo con preguntas directas, que a ellos no les dé la gana de contestar, no es culpa nuestra”, sentenció la conductora.

