No se calló nada. Giuliana Rengifo no dudó en aplaudir a Lucho Cáceres por haberle ganado un juicio por difamación agravada y calumnia a Magaly Medina. Y es que la cantante aprovechó para pedirle a las autoridades que la periodista sea puesta nuevamente tras las rejas “porque no ha aprendido la lección”.

“Dios es justo. Nadie le desea la cárcel ni el mal a nadie, menos yo, que soy una persona con sentimientos. Nadie tiene derecho a insultarte a nivel nacional, nadie es perfecto. La justicia tarda, pero llega”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la cantante peruana aseguró que su proceso legal contra la popular ‘Urraca’ sigue su curso, pues así gane o pierda, quiere dejarle una enseñanza a sus hijas. Además, señaló que quiere ver tras las rejas a Magaly Medina.

“Es triste que ella no se mida con lo que dice a nivel nacional (...) Sigo con el proceso. Así gane o pierda, quiero que mis hijas sepan defenderse y entiendan que nadie puede tildarlas de esto o aquello por mentiras. Ella lo necesita, porque de prisión salió peor y sin reparo de nada. Salió con sed de venganza”, expresó para Trome.

