Magaly Medina no se quedó callada y se refirió al emotivo reencuentro que tuvo John Kelvin y Lucía de la Cruz, donde la cantante criolla se quebró hasta las lágrimas al ver al cumbiambero fuera de prisión.

Y es que en las historias de Instagram que compartió Kelvin se logra ver a la criolla abrazándolo y dándole palabras de elogio. “Te quiero mucho hijito porque tú eres como mi hijo. Nadie te va tumbar, nadie, porque estás bendito, hijo mío”.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ cuestionó la actitud de Lucía de la Cruz y le recordó la violencia que habría ejercido el cumbiambero con su aún esposa, Dalia Durán.

“Admiramos a Lucía por su voz, hemos seguido su carrera siempre, pero hacer esa publicación, ¿qué es esto? A mí me parece que ella tiene una hija mujer, nietas, nueras, me parece que no debería hacer una cosa de estas. Una cosa es que tengas estimación por alguien, pero si ves que ese hombre se ha portado mal y tiene reales problemas, no puedes abrazarlo así”, comenzó diciendo la periodista.

Asimismo, la figura de ATV le preguntó a la cantante por qué no fue a abrazar así a Dalia Durán, con ánimo de reconocer su valentía como mujer. “De verdad me asombra, de John Kelvin no me asombra que esté buscando compasión de todos, pero sí de Lucía que se preste para este teatro”, lamentó Magaly.

