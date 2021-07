A fin de librarse de la cárcel tras agredir a su esposa Dalia Durán, John Kelvin presentó como arraigo laboral el de productor de televisión, es decir este habría sido contratado para tal cargo en el mes de junio.

Sin embargo, Gigi Mitre no se quedó callada y no le creyó, cuestionando al abogado de John Kelvin. “Ustedes presentaron que tiene arraigo (laboral) como productor de televisión y eso no es verdad. Por favor señor. ¿Qué produce él? Y justo en junio”.

Cuando el galeno aseguró que era verdad el arraigo laboral de John Kelvin, la conductora de “Amor y Fuego” le pidió más respeto a las autoridades y dijo parecerle extraño este puesto de trabajo. “No puede tomar el pelo a las autoridades. La jueza también tiene un criterio. El señor es cantante y lamentablemente para él y todo el gremio, las posibilidades laborales son bajas y reducidas”.

Seguidamente, Gigi Mitre agregó: “Yo no digo que no exista ese empleador, pero que justo en junio ¿no?”, para luego explicar que quizá la jueza tomó la decisión de prisión preventiva porque en realidad no tiene arraigo domiciliario ni laboral. “En cualquier momento podría irse con su familia a Japón donde se la pasa bastante tiempo”.

