El cantante de cumbia, John Kelvin, fue traslado este sábado por la tarde al penal Ancón ll tras agredir física y sexual que hizo su esposa Dalia Durán.

En ese centro penitenciario, John Kelvin cumplirá los 7 meses de prisión preventiva como lo dispuso el Poder Judicial a solicitud de la Fiscalía y tras los exámenes a los que fue sometida Dalia Durán, quien terminó con el rostro destrozado.

El programa “Amor y Fuego” anunció nuevas imágenes del traslado de John Kelvin al penal, en medio de una avalancha de personas que le gritaron de todo por agredir a su esposa.

En las imágenes, se le escucha decir a John Kelvin que es inocente. “Es una cortina de humo, soy inocente. Es una cortina de humo”.

Por su parte, este domingo Dalia Durán agradeció las muestras de cariño recibidas en todo este tiempo. “Me alegra leerlos y saber que están solidarizándose conmigo, es un nuevo día ,un nuevo comienzo ,gracias a todos por su apoyo y etiquetas en redes”.

La aún esposa de John Kelvin, Dalia Durán, aseguró mantenerse fuerte en su decisión por el bien de sus hijos. “AHORA es momento de avanzar pese a tener el corazón destrozado y no recordar para SANAR ,me concentro en el vivir para brindar estabilidad emocional a mi HOGAR(HIJOS) para que todo este proceso duela menos , tal como me lo indica mi Psicóloga”, acotó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Vasco Madueño ensaya para su concierto en casa de Magaly y notario será invitado especial | ojo

Magaly Medina compartió videos de los ensayos de Vasco Madueño en la sala de su casa

TE PUEDE INTERESAR