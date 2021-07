Dalia Durán no se quedó callada y decidió utilizar sus redes sociales para dirigirse a los distintos integrantes de la familia de John Kelvin. Y es que la cubana se cansó de que pongan en duda su testimonio de violencia física y sexual que sufrió a manos de su aún esposo.

Todo empezó cuando Jorge Alberto Sarmiento, hermano del cantante, publicó una imagen con un peculiar mensaje. “El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita... Algunas personas te aman solo hasta que ya no les sirves y su lealtad termina cuando sus beneficios se acaban”.

Por su parte, Dalia no dudó en comentar dicha publicación con una tajante respuesta. “Recuerda que mi hijo es tu ahijado y él está sufriendo mucho por ver lo que pasó. ¿Crees que no me parte el corazón ver cómo la persona que tanto amé, el padre de mis hijos esté en esta situación? Yo pude aguantar mucho, por más que me juzgaron por defenderlo”.

“Tú sabes que siempre te respeté y te di tu lugar. Solo tú, mi hermano y familia sabemos la verdad de las cosas desde el día uno. Más bien respetemos la infancia y el estado emocional de mis seis sobrinos, recuerda que todo quedará grabado en redes”, le reprochó José Sarmiento.

Sin embargo todo no quedó ahí, ya que Carmen López Palma, quien sería otra familiar del artista, también salió en defensa del cumbiambero y aseguró que ‘él se llevó la peor parte’.

“Dios tarda pero no olvida... Es demasiada maldad lo que han hecho con él y ¿todo para qué? Para que a la pobrecita le den dinero. Ojalá alimente bien a sus hijos y no solo les de latas de atún”, dijo.

“Ojalá jamás te toque a ti, por lo que veo más felicidad les daría si estuviese muerta y mis bebés hubieran quedado huérfanos”, manifestó Dalia Durán.

“Te quise mucho, pero tú te has dejado manipular sin pensar que él es el padre de tus hijos. Tú esto tenías que haberlo acabado hace mucho tiempo, pero preferiste vengarte de esa manera. Me pregunto cómo pudiste vivir con un violador, asesino, yo recuerdo muchas cosas y siempre diré que los dos son culpables, pero él llevó la peor parte”, replicó Carmen.

Capturas: Instarándula

