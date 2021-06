El cantante John Kelvin sorprendió a propios y extraños al realizarse un examen toxicológico pocos días después de la pelea que protagonizó con su esposa, Dalia Durán, en el programa “Magaly TV La firme”.

En las historias de Instagram, el artista compartió un documento del laboratorio LabClin, que según se lee se realizó el pasado 24 de junio. Además, etiquetó a Magaly Medina en esta publicación.

“Para todos los que opinan de mí sin conocerme, examen toxicológico”, escribió John Kelvin en el documento. Junto a los resultados, el cantante puso la canción ‘Boca suelta’ de Malucci.

En el documento se lee que el paciente Jonathan Sarmiento Llanto dio negativo a cocaína, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, metadona, opiáceos, fenciclidina y antidepresivos triciclicos.

Cabe resaltar que este lunes, John Kelvin pidió disculpas públicas a Dalia Durán tras la avalancha de críticas que recibió tras menospreciar a su esposa.

“Que te metas en tu cerebro que no eres cantante, tú no eres cantante, no eres músico, no vives de la música, no sabes ni lo que es (...) tienes empleada, tú no cocinas, no lavas, no planchas, no haces nada porque no tienes ninguna profesión”, fueron las indignantes palabras de John Kelvin contra su esposa.

Foto: Instagram John Kelvin

