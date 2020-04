El cantante de cumbia, John Kelvin, se pronunció luego de que Magaly Medina confirmara que algunos de sus periodistas habían dado positivo al coronavirus o Covid-19.

John Kelvin la tildó de “irresponsable”, pues según él, Magaly Medina no debería estar trabajando, pues podrían recién estar incubando el coronavirus.

“Acaso no hay que esperar 15 días para ver si esa señora tiene el coronavirus? Debería salir del aire o hacer las trasmisión desde su casa, ella es un peligro si tuviera el coronavirus. Gente de doble moral que solo sabe atacar y destruir sin saber la realidad de las cosas, ahora que va a decir la “Señora””, escribió John Kevin.

Asimismo, recordó cómo atacó a Leonard León al asegurar que había salido de la calle pese a dar positivo de coronavirus.

“Esta señora estuvo semanas atacando a mi hermano por que para ella el estaba poniendo en riesgo a varias personas por haber estado cerca de gente que había estado con coronavirus, mi hermano siempre estuvo acatando las normas. Ahora que su productor y varios de sus trabajadores que están en contacto con ella, están con coronavirus ya no utiliza los mismo términos, ahora ella no es una irresponsable? ahora a ella no se le va a atacar durante semanas?”, escribió.

