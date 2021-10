Jonathan Maicelo rompió su silencio y se refirió al robo a mano armada que sufrió hace algunos días, por parte de unos ‘raqueteros’ venezolanos dentro de su gimnasio, ubicado en el distrito de Pueblo Libre.

Y es que los hampones se lograron llevar una cadena de oro con incrustaciones de diamantes, valorizada en S/ 18 mil soles, celulares de alta gama y un reloj vintage que había comprado en Estados Unidos.

Según comentó el deportista peruano, fue asaltado minutos antes de las 10 de la noche, cuando estaba a punto de cerrar su local ‘Fighter Fit’ ubicado en la cuadra 10 de la avenida Sucre.

“Había apagado las luces donde la gente entrena. Estaba con mis chicos de venta conversando y cuadrando las ventas. La puerta estaba abierta y entraron dos ‘venecos’ armados. Uno se quedó vigilando la puerta y el otro apuntando a mi porque yo estaba delante del mostrador”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Maicelo confesó que quiso frenar el robo, pero que al ver que ambos delincuentes portaban armas, prefirió mantener la calma y despojarse de sus pertenencias.

“En verdad quise reaccionar, pero el otro también me encañonó. Estamos hablando de dos armas. No podía hacer absolutamente nada. Ambos me apuntaron a la cabeza pero guardando la distancia, no me agredieron físicamente”, agregó.

“Me quitaron los teléfonos de ventas, una cadena muy costosa de oro que nunca la tengo para afuera pero se notaba el brillo del oro. Me dijeron ‘quítatela y tírala’, un reloj vintage que me costó 25 dólares en Nueva York, lo compré porque me gustó, era del año 89″, finalizó diciendo a Trome.

