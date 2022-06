Jorge Cuba, el padre de Rodrigo Cuba, estaría siendo ‘intermediario’ en los enfrentamientos legales entre Ale Venturo y su exesposo Daniel León. Así quedó evidenciado en las conversaciones de WhatsApp entre el papá del ‘Gato’ y la expareja de la empresaria.

Daniel León, quien ha denunciado por violencia psicológica a Ale Venturo por no dejarle ver a su hija de 2 años, reveló que ha sostenido varias conversaciones con ‘Don Gato’ por la pensión de alimentos a la pequeña.

“Creo que es un tema de control económico porque quiere asegurarse que de yo pague lo que ella (Ale) pida hasta que mi hija acabe el colegio; y de mal asesoramiento por parte de Jorge Cuba, ese el señor que está detrás de todo esto”, dijo indignado a ‘Amor y Fuego’.

En una de los chat de WhatsApp se lee que Jorge Cuba le pide a Daniel que pague un monto económico para que pueda ver a su hija.

“Como te dije, abona la parte económica apenas llegas y yo me comprometo a hablar y convencer a Ale para que puedas verla (a tu hija) el viernes (...) Ayer estuve con ella y no acepta que se firme si no se paga completo, por eso te digo mejor completa el importe y se procede a la firma (de conciliación) la próxima semana”, se lee en el mensaje del papá del ‘gato’ Cuba.

MIRA: Qué es la indemnidad sexual y por qué Melissa Paredes acusó a Rodrigo Cuba de afectar a su hija

“Pucha no deberían condicionar el poder ver a mi hija con el poder dar el dinero”, responde el ex de Ale Venturo.

“Qué tipo de juegos sucios son estos para un papá que quiere estar presente con su hija”; comentó.

TE PUEDE INTERESAR