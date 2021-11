Jorge Cuba, el padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, se pronunció por las especulaciones de que él habría discriminado a Melissa Paredes por su origen humilde. El exfuncionario público desmintió las versiones que lo acusaban de marginar a la modelo.

Como se recuerda, fue Zaida Tejeda, hermana de Jessica Tejeda (expareja de Jorge Cuba), quien hizo esta revelación en un informe para Reporte Semanal, en el 2018. “No quería que se case con esta chica (Melissa Paredes) (...) Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y que su familia es cholitos’”, manifestó la excuñada de Jorge Cuba.

Luego de mucho años, Jorge Cuba decidió aclarar este malentendido:

“Eso es una mentira, en algún momento lo dijo una persona que dice que yo dije, pero yo nunca (lo he dicho). Cuando declaró un persona en los medios dijo que yo no la quería (a Melissa) porque era humilde, porque era chola... yo jamás he dicho eso porque yo provengo de una familia humilde, yo soy de barrio, yo no soy rico, nunca lo fui. Lo único que dije fue que tenía mi reserva por lo que estamos viendo ahora”, declaró el padre del ‘Gato’.

Jorge Cuba hizo una “radiografía” de Melissa Paredes

Jorge Cuba confirmó que sí se opuso a la boda de su hijo con Melissa Paredes porque conocía su pasado y las relaciones amorosas que tuvo en el mundo de la farándula.

“Yo hice una radiografía de ella, quería ver con quien se iba a casar mi hijo. Yo conozco bien de dónde viene, cómo ha crecido y cómo se ha ido desarrollando. Me refiero a cuál es el mundo del que ella viene, el mundo de espectáculo y ella ha tenido muchas relaciones anteriores, ella ha tenido 3, 4, 5 compromisos antes de mi hijo, y yo le decía que tenga cuidado”, comentó.

