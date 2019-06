José José sufrió abuso sexual en su niñez, según reveló su exesposa VÍDEO

La exesposa de José José, Anel Noreña, realizó fuertes declaraciones al programa mexicano Ventaneando, sobre la infancia del 'Príncipe de la Canción'.

La madre de sus dos hijos contó que el cantante tenía el alma muy dolida y por ese motivo se habría refugiado en la bebida. "Me llamó mucho la atención que José es un muchacho muy infantil, en ciertos aspectos. Pero a la hora de hablar de lo que le había pasado era un niño llorando, con el corazón ensangrentado", comentó.

También reveló que José José fue violentado sexualmente por un grupo de amigos que vivían por su casa.

"Su papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, a José lo dejaron los amigos, a José le hicieron todo lo que te puedes imaginar que a un niño no le deben hacer y no hubo un papá que lo defendiera. Y a su mamá no le podía decir todo porque era una mujer sola, desprotegida", dijo Anel.

"Se lo contó a su hija, pero bueno, son heridas muy grandes que yo no alcanzaba a entender cuando estaba con él porque no sabía de las violaciones, ni conocía tanto de su infancia. En un momento dado yo me decía - ¿Por qué será que este muchacho siempre está tan triste? Valiéndole gorro todo - Nunca existió algo que realmente le entusiasmara", acotó la exesposa de José José.