Joselito Carrera sí que sorprendió. El conductor de televisión cumplió uno de sus sueños: actuar en una telenovela de Televisa en México.

Sin hacer mucho alarde como otros personajes como Rosángela Espinoza, según la nota de “Magaly TV La Firme”, Joselito Carrera la hizo linda pues estuvo en el preciso momento para obtener un papel en la telenovela “Mi fortuna es amarte”.

Joselito Carrera personificó al doctor Santillán. “Me fue a arriesgar como buen peruano emprendedor y con el paso de los años decidí armar un material, tenía que llegar. Se abrió la puerta sin tener un compromiso pactado acá”, contó para “Magaly TV La Firme”.

Además contó cómo logró este pequeño pero soñado papel. “Llego a México y me vuelvo a contactar con uno de los productores, Nicandro Díaz, me recibe y me cita para Televisa San Ángel”.

“Había un papel de un doctor y me mandaron a vestuario, a diseño de imagen, estaba con barbita y todo procedió. Me pasaron el guión y no lo podía creer”, agregó.

Magaly Media aplaudió la tenacidad de Joselito Carrera por lograr sus sueños sin hacer mucho alboroto y trabajando silenciosamente.

