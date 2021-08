¡Fuertes declaraciones! Josimar Fidel decidió romper su silencio y se pronunció con el programa “Amor y Fuego”, donde confesó cómo se sintió con las fuertes confesiones de Diana Noriega, quien aseguró que pasó la noche con él en Estados Unidos.

Y es que la joven fue puesta al descubierto cuando reveló que le habían ofrecido cierta cantidad de dinero para “exagerar” un poco lo que fue el encuentro con el salsero.

“Dicen que eso suele pasar mucho aquí en Estados Unidos. En realidad a esta chica no la conozco, porque solamente fue una foto. De ahí esta chica mandó un mensaje al número de la orquesta diciendo que si no hablaba, que si no le damos algo, ella no se iba a callar la boca, mi manager me dijo eso”, comenzó diciendo el ‘Rey de la salsa perucha’.

En ese sentido, Josimar confesó que conversó con los abogados de su disquera, y que decidieron demandar a Diana Noriega por difamación.

“Yo pensé que iba a hablar algo de que no quise tomarme fotos, nunca nos imaginamos que iba a hablar todas esas cosas que habló (...) Aquí los abogados de la disquera van a tomar acciones legales”, expresó tajantemente.

