¡Totalmente inesperado! Josimar Fidel estuvo como invitado especial en el programa “En boca de todos”, donde aprovechó para promocionar su canción junto a Ezio Oliva. Sin embargo, un comentario que hizo el salsero sobre la conductora Tula Rodríguez sorprendió a más de uno en el set de televisión.

El intérprete de “Aventurero” recibió un presente por parte de la producción, y Carloncho fue el primero en tratar de adivinar de qué se trataba. “¿Es un póster de Tula? ¿Una ‘malcriada’? ¡Ay! ¿no me digan que acerté?”, preguntó el presentador, quien al parecer si habría acertado con su comentario.

Al ver este hecho, la también actriz se sonrojó mientras sus compañeros la bromeaban. “¡Es Tula! ¡Qué barbaridad!”, dijo Maju Mantilla entre risas.

Por su parte, Josimar quedó muy sorprendido y no pudo emitir palabra alguna. “Te lo voy a preguntar a los ojos Josimar Fidel… pero dilo, porque sino digo todo lo que me has dicho antes de que salgamos al aire (…) ¿Sigues teniendo mis posters en tu cuarto?”, le preguntó Tula.

“Para serte sincero, no los tengo en mi cuarto, los tengo en mi billetera”, dijo el salsero.

TE PUEDE INTERESAR