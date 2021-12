El cantante Josimar Fidel se habría casado con la cubana Yanira Cárdenas en una boda celebrada por la tarde este sábado 11 de diciembre en Orlando, Estados Unidos.

El periodista Samuel Suárez compartió videos de lo que habría sido la despedida de soltero de Josimar. Asimismo, publicó un pedido que el ‘rey de la salsa perucha’ y su novio habrían hecho a los invitados.

“Por favor se les pide a los invitados:

-No fotos

-No transmisiones en vivo

-No celulares

Por derechos reservados de los novios”, se lee en la imagen.

“La persona que tenía infiltrada en la boca del salsero me envió esto”, se lee en la publicación realizada por el portal Instarándula.

El popular ‘Samu’, entre risas, se burló del cantante: “Josimar es vivo, dijo ‘aquí la hice, por favor no fotos, no transmisiones en vivo durante la boda, no puede filtrarse ni una sola imagen a la prensa cochina, asquerosa que todo el día me raja, no les voy a dar el gusto que me vean casar para luego hacer su contenido para sus programas’”.

“Lo incómoda que será esa boda, el primero que saque el celular “sáquenla, seguridad, sacó el celular, decomisado, no pueden grabar nada, le va a psar a Magaly, le va a pasar a Instarándula’, debe estar aterrado el hombre”, comentó el periodista.





