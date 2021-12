El programa ‘Magaly TV, La Firme’ reveló que el ‘Rey de la salsa perucha’ Josimar ya está casado con la jovencita Michelle Luan Moscol de 21 años en Estados Unidos. Esto se da conocer a pocos días de la boda del salsero con su novia cubana Yanira Cárdenas.

Según se pudo saber, la ceremonia se realizo el pasado mes de julio, fecha en la que el cantante llegó a tierras gringas para internacionalizar su carrera.

Ante este nuevo hecho que podría ser un obstáculo en los planes de matrimonio del salsero con su cubana, el equipo de la ‘Urraca’ se comunicó con la futura señora Fidel y esta fue su reacción al enterarse que su futuro esposo ya está casado.

Yanira Cárdenas se mostró totalmente esquiva con los reporteros de Magaly y no quise responder a ninguna de las interrogantes. “¿Qué programa son? Dime que programa son, qué programa”.

“Déjame decirte que tu programa no me interesa. Por favor, no me escribas”, agregó.

Vale indicar que el interprete de “El aventurero” y la cubana Yanira se casarían el próximo sábado 11 de diciembre, mientras que la expareja del salsero, María Fe Saldaña se encuentra a pocos días de darle la bienvenida a su bebita.

