Durante el programa “Amor y fuego” del viernes 3 de diciembre, Rodrigo González lanzó varios dardos contra su examiga Magaly Medina por criticar que Rodrigo ‘Gato’ Cuba haya vendido una esclava con el nombre de Melissa Paredes.

“Él se fue calladito, lo reconocieron, le sacaron fotos las ‘sapas, sobrinos de la rana’, y bueno, lo evidenciaron. Él habrá pensado, me imagino yo: esta (Melissa) me regala esto con su nombre, yo pa’ qué quiero esta vaina, es de oro, voy a sacar un billete a ver si con eso aunque sea pago los abogados de todo lo que me ha hecho esta”, señaló Rodrigo González inicialmente.

Sin embargo, el conductor dedicó fuertes palabras para quienes consideran que la acción de Rodrigo Cuba fue un error: “hay gente que eso lo ve mal, hay gente que eso lo ve criticable. Bueno, también está mal vender la ropa de canje que te dan y nadie dice nada, también está mal eso ¿no?”.

“También está mal quemar las camas, los colchones cuando se meten con las amantes, y de eso también nadie dice nada”, agregó Rodrigo González.

Por su parte, Gigi Mitre comentó que Rodrigo Cuba no estaría midiendo que ahora es un personaje muy mediático: “Creo que el ‘gato’ no midió que ahora él está en el ojo de la tormenta (...) el ‘gato’ Cuba ya entró, cuando antes, a pesar de estar casado con Melissa Paredes, era perfil bajo”.

