Confesó más de la cuenta. Gianella Ydoña estuvo con el equipo de ‘Magaly Tv La Firme’ y confesó algunas infidencias de Josimar y su relación con María Fe y su “esposa” cubana.

Lamentablemente, cuando Josimar se fue a EE.UU, no pudo llevar a María Fe, debido a que le negaron la visa, pero quien sí pudo darle el alcance para cuidar a su hijo, fue Gianella Ydoña, quien confesó todo lo que vio.

Esto habría pasado en Agosto del 2021, cuando el salsero ya estaba en tierras gringas y María Fe tenía 5 meses de embarazo: “Me molestó un poco al comienzo, como para intentarlo, pero ya no pasaba nada. Me decía solamente, vamos a hacer otra vida acá y eso”, relató Gianella.

Josimar además le habría propuesto tener otro hijo a Gianella: “Vamos a hacer otro bebé”, pero ella lo rechazó por respeto a María Fe, ya que le guarda cariño porque cuidó a su hijo cuando estuvo con Josimar y su pequeño recuerda con cariño a la joven madre soltera.

Según la ‘protagonista’, Josimar y María Fe sí habrían estado en una relación cuando él se le insinuó a Gianella debido a que “ellos estaban de novios, hacían videollamada, ella llamaba a Josimar, con el bebe también”, según relató a las cámaras de Magaly.

