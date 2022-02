Para Rodrigo González la separación de Sheyla Rojas y Sir Winston sería solo un “circo”. Debido a las entrevistas que brindó revelando la reconciliación con el empresario después de un drama en redes sociales.

Para ‘Peluchín’, todo el drama podría ser armado: “La Cheyla cada vez que monta estos numeritos, cada vez que saca su circo y que hace su catarsis en público y que usa sus plataformas para poder expresarse hace rebote en prensa, el rebote en prensa genera expectativa” y ese sería el motivo por el que la buscan en medios.

Según Rodrigo González, el monto por entrevista que ganaría Sheyla, sería de 3,500 soles aproximadamente: “Va a América Hoy y ofrece: ‘muy bien, ¿quieres que me conecte contigo? 3 mil 500 soles’. Va a otro show de espectáculos o a otro show de otros canales, ya sean magazines matutinos, lo que sea, dice: ‘¿Quieren que me conecte? 3 mil 500 soles’, y así se va paseando y lucrando con esta confusión que tuvo pues con su Sir Winston, con su agricultor. Ella se confunde, ella le ve el teléfono, ella se arrebata, luego lo pone en sus plataformas y luego ‘no me confundí, es un buen hombre’. No necesitamos creerle a todos los brujos o ser uno de ellos para saber que este es el desenlace que en cualquier momento va a tener esa relación”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Selección peruana: Gol de Edison Flores a ras de campo