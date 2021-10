Se cansó. La expareja de Josimar, María Fe Saldaña parece que se habría hartado del salsero, según imágenes de “Amor y Fuego”.

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre lanzó el adelanto de este lunes en donde María Fe Saldaña fue grabada sin que se diera cuenta por un persona mientras hablaba con alguien.

A la joven, quien hoy espera un bebé de Josimar, se le escucha la promesa que le habría hecho el salsero Josimar desde los Estados Unidos. “Él dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo”, dice la joven mientras habla por celular.

Sin embargo, María Fe Saldaña no lo habría mandado lejos a Josimar, asegurando que no habrá boda. “Yo no sé con quién se va casar, con mi alma porque yo no me voy a casar con él”.

María Fe Saldaña y su reacción cuando le nombran a Josimar

Josimar y María Fe Saldaña se muestran cada vez más alejados. Ella decidió realizar una trasmisión en vivo para hablar más de su nuevo emprendimiento.

El portal Instarándula compartió una captura de pantalla del live de Instagram, donde se lee que un usuario llamado “@josimar_fidel21″ escribió “Te amo” a la María Fe; sin embargo ella aseguró que lo tiene bloqueado.

