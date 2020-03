¡Talento peruano! El reconocido cantante, Josimar Fidel, se mostró más que emocionado y bendecido mediante sus redes sociales, al hacer pública la noticia de un gran y nuevo logro en su carrera musical.

Y es que el intérprete de “El Aventurero” a través de su cuenta oficial de Instagram publicó un video donde se le aprecia cantando lo que sería una nueva canción de su autoría.

“Dios ha bendecido mis pasos desde que nací. Él fue quién me dio el talento para hacer música y la fortaleza para no detenerme. Ya son más de 15 años haciendo lo que más amo” , comenzó escribiendo en la leyenda del video.

Josimar anunció que sacará en los próximos días lo que sería su sello musical y dos nuevas orquestas salseras, una femenina (Las Incomprendidas) y otra masculina (A Conquistar). Ambas agrupaciones estarán bajo su dominio.

“Hoy desperté con esa misma emoción, esa que me daba desde niño, esa que me hacía cantar y que hoy me hace soñar una vez más. Solo falta un día para lanzar mi propio sello musical JJ Records Oficial y dos orquestas nuevas. Gracias mi Dios, la gloria y honra para ti”, concluyó.

Cabe recalcar que el salsero viene con su carrera musical en todo su auge, y al parecer, todos sus esfuerzos estarían dando sus frutos.

