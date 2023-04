Milena Zárate no dudó en solidarizarse completamente con Gianella Ydoña, quien viene enfrentando una batalla legal con Josimar Fidel por haberse llevado a su hijo a vivir con él.

Al respecto, la colombiana se puso en los zapatos en la exprotagonista en su rol de madre. “Me quitan a mi hija y me vuelvo loca. Me parece fatal que quieran hacer las cosas de esa manera, valiéndose de sus contactos o poder adquisitivo, eso no se hace. Por querer hacer daño a tu ex, terminas lastimando a tus hijos ”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la artista extranjera también fue consultada sobre las recientes declaraciones que dio María Fe Saldaña, actual pareja de Josimar, sobre la relación que lleva con el hijo de Gianella Ydoña.

“Nadie puede decir que es más madre que nadie, aquí los terceros sobran. Es una pena que esto pase con Josimar, porque es un buen cantante y esto empaña su carrera”, enfatizó para Trome.

María Fe le manda su ‘chiquita’ a Gianella Ydoña

La actual pareja y madre de la última hija de Josimar Fidel, María Fe Salda , no dudó en utilizar su cuenta oficial de Instagram para referirse a la denuncia pública que hizo la exprotagonista en el programa de Magaly Medina, asegurando que el salsero se llevó a su hijo a vivir con él, sin el consentimiento de ella.

“Agradeceré no involucrarme más en este asunto, que solo le compete a los padres del bebé. Del mismo modo, espero puedan llegar a un acuerdo beneficioso para ambos, sobre todo, por el bien del bebé que lo único que sabe es dar AMOR. (Para mí no solo es el hijo de Josimar, también lo siento como mío, porque lo he tenido conmigo desde muy pequeño Y ME SIENTO MÁS MADRE QUE CUALQUIERA)”, concluyó.

