El cantante Josimar Fidel se refirió a la vasectomía que se habría realizado para ya no tener más hijos, como días atrás afirmó en el programa “En boca de todos”.

Sin embargo, en diálogo con Magacín 27, dejó entrever que solo se trataría de una broma: “Son cosas personales, fue en un momento de broma que me hizo Tula Rodríguez y yo también la comencé a molestar. Son temas muy personales, muy íntimos. Como también le dije que me puse la T de cobre y así, son cosas privadas”.

Según Josimar, ya no quiere dar más detalles de su vida privada por la seguridad de su familia y de sus cuatro hijos: “Mis hijos, mi mundo, mi familia, mi intimidad, ya a partir de hace muchos meses atrás lo mantengo al margen. Como ven ya no subo muchas cosas de mi familia, casi nada. Ha bajado un 99% las cosas que yo subo de mi familia por un tema de seguridad”.

Asimismo, cuando le preguntaron cómo es su relación con su hija recién nacida, Josimar explicó que tiene una buena relación con María Fe y con la bebé.

“La relación de padres es súper maravillosa, súper buena. Estoy tratando de construir el mejor lazo, hablo todos los días con mi hija”, respondió.

De otro lado, Josimar Fidel se mostró feliz por sus logros en Estado Unidos: “Yo estoy súper bien aquí. Todo lo que estoy haciendo acá, yo creo que no lo hubiera logrado en Perú. En los 7 meses que estoy aquí, he logrado muchas cosas y he grabado con muchas personas. Estoy súper bien en mi carrera, en mis dos carreras (música y diseñador de interiores)”.

