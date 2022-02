El cantante Josimar Fidel sorprendió a propios y extraños al contar detalles de su niñez y su adolescencia, así como los trabajos que tuvo antes de convertirse en el ‘rey de la salsa perucha’.

En diálogo con Magacín 27, Josimar reveló que su padre lo motivó a ser cantante, mientras que su madre solo le pedía ser profesional. De hecho, contó que actualmente ejerce su profesión en Estados Unidos.

“Mis padres, mi papá me motivaba porque era amante de la música. Mi mamá no tanto porque ella quería que fuera profesional, y lo fui, Soy diseñador de interiores titulado, pero al menos le di el cartón a mi mamá para que me deje ser feliz con mi música”.

Al recordar sus primeros trabajos, Josimar contó que hizo de todo: “Yo me fui a trabajar al Mercado Central, en Gamarra. Fui ambulante en la Av. Abancay. Trabajé en la playa vendiendo pollo deshilachado y marcianos. He hecho de todo”.

Sin embargo, el ‘rey de la salsa perucha’ aclaró que nunca tuvo necesidades, ya que sus padres le dieron todo: “No sé si lo más difícil, porque yo trabajaba así. No era porque me faltaba, mis papás gracias a Dios siempre trabajaron. Los dos eran policías. Siempre trabajaron para darnos lo mejor a nosotros, pero Josimar era un niño que le gustaba trabajar que me gustaba ser indipendiente de niño y por eso me iba con mi primo a trabajar a todos lados, para ganarnos un sol y dos soles para irnos al Nintendo a jugar. No era por necesidad sino porque éramos”.

“Gracias a Dios, no (tuvo dificultades). Siempre fui un niño feliz gracias a mis padres, a mi abuelito que siempre estuvo atento a mí, en el colegio. Claro, a veces me sentía solo porque mis papás trabajaban. Y cuando estaba solo me daban ganas de ir al Mercado Central a vender algo, a ayudar a la gente a vender”, explicó.

