El salsero Josimar se encuentra muy molesto con su expareja Gianella Ydoña, quien confesó en el programa “Magaly TV, La Firme” que el artista le propuso regresar y tener otro hijo. Tras estas explosivas declaraciones, el interprete de “El aventurero” salió al frente para desmentirla porque está cansado de que hablen mal de él.

“Me aseguró que lo hizo por dinero (la entrevista). Yo estoy tranquilo aquí y debe estar tranquila de que a mi hijo no le falta nada, que tiene otra vida. Ya estoy cansado de quedarme callado y que en redes hablen de mí”, declaró Josimar para el Trome.

Según Josimar, Gianella Ydoña le contó que aceptó la entrevista por dinero y sus respuestas fueron editadas. “En el audio que grabé dijo que la contactaron para entrevistarla sobre sus negocios y que habían editado sus respuestas”, agregó.

En conversación con el programa de la “Urraca”, Ydoña también se compadeció de María Fe Saldaña pues se quedo en Lima embarazada mientras Josimar viajó a EE.UU para rehacer su vida con otra mujer. Al respecto, Josimar no se quedo callado y arremetió.

“Imagínate, compadeciendo a Mafe que es una chica trabajadora, no he hablado de esto con ella, pero nuestra relación de padres está bien, todos los días hablamos por nuestra hija. Esta chica solo molesta y molesta, y las dos veces que vino a Estados Unidos no le trajo ni un ‘Cua Cua’ a mi hijo”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO