¡Se encienden las alarmas! Gianella Ydoña sorprendió a propios y extraños al declarar en exclusiva para el programa de Magaly Medina, algunos detalles inéditos de lo que fue su estadía por Estados Unidos con Josimar Fidel, padre de su menor hijo.

Y es que la exprotagonista confesó que el salsero le habría propuesta “realizar una vida juntos” en tierras norteamericanas y hasta intentar tener otro bebé.

Por otra parte, Gianella Ydoña dijo sentirse muy triste por la situación que viene enfrentando María Fe Saldaña, pues se encuentra afrontando sola su maternidad con su pequeña hija, fruto de su relación con el artista peruano.

“Soy mujer y la entiendo, me conmueve su situación, no me hubiera gustado pasar por eso. Gracias a Dios yo pasé un buen embarazo, un buen parto, algo que a ella le está faltando”, comenzó diciendo para las cámaras de ATV.

“Josimar me ha dicho que ha sido buena chica, mi hijo la menciona, la extraña, sé que lo ha cuidado bien, que lo ha querido. Yo le agradezco de corazón que haya cuidado a Jostin”, agregó.

En ese sentido, Ydoña comentó que pese a haber tenido discrepancias con María Fe, no le desea el mal, pues es madre de la hermanita de su hijo. “Me pone triste, me conmueve, porque sea lo que sea es la hermana de mi hijo... Lo único que le puedo decir es que siga adelante, que la vida continúa”, finalizó.

