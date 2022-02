El salsero Josimar, quien se encuentra trabajando en los Estados Unidos, reveló que no tendría entre sus planes volver a Perú para formar parte de una nueva temporada de “El artista del año”, programa conducido por Gisela Valcárcel.

En una reciente entrevista con Infobae, el intérprete peruano habló de la posibilidad de volver a participar del reality de canto que ganó en 2021.

Si bien Josimar descartó regresar como participante de una presunta nueva temporada, dejó abierta la posibilidad de volver si es que lo invitan a ser jurado.

“¿Para qué voy a regresar? Si ya gané… Ya no hay premio más grande para el que ha ganado. Descarto volver al programa como participante, como jurado podría ser, pero ganar dos veces ya sería pulpo”, comentó el salsero nacional.

Por otro lado, Josimar también fue consultado por si realmente se había hecho una vasectomía en Estados Unidos. Según reveló, se habría tratado de una broma que le hicieron, pero no afirmó ni descartó el hecho.

“Eso fue una broma que me hicieron, pero no confirmo ni descarto, simplemente es mi vida personal. Mi público solo va a saber de mi carrera musical, ya no más de mi familia y mis hijos por un tema de seguridad”, respondió el intérprete de “La Protagonista”.

