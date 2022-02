Luego de que Ducelia Echevarría denunciara haber sido acosada por el equipo de Magaly Medina, el público de ‘Magaly TV La Firme’, quedó sorprendido al ver que la ‘guerrera’ fue enlazada al programa en vivo y contó su parte, mientras era bombardeada con preguntas por la ‘urraca’.

La modelo comenzó agradeciendo la preocupación de Magaly Medina por haberla visto llorando, además agregó que solo estuvo en la llamada porque la persona con la que sale quería aclarar su punto, pero ya lo había hecho en la nota.

Ducelia quiso hablar sobre el respeto a su vida privada, pero Magaly la interrumpió, señalando que la agresión a una mujer era más grave, ante ello Ducelia quiso seguir hablando del respeto de su vida privada.

La ‘urraca’ le preguntó a Ducelia si había sido agredida Ducelia no lo negó ni lo afirmó, incluso señaló que no quería ser expuesta como las demás mujeres que exponen en el programa de Magaly Medina, finalmente la modelo aclaró que no le da la gana de responder si fue agredida.

