¡Fuertes declaraciones! Luis Saldaña, padre de María Fe, expareja de Josimar Fidel, decidió romper su silencio y revelar detalles inéditos de lo que fue la discusión previa que tuvo con el salsero, cuando se enteró que su hija estaba embarazada.

“Ya terminaron, no tiene ninguna relación con él. Ella está viendo su negocio y la está apoyando su mamá, que vive con ella en Santa Anita”, comenzó diciendo.

“Yo tuve una conversación (con Josimar) cuando se fue de viaje, porque no se iba con mi hija, tuve una pequeña riña, le dije que cómo se iba si mi hija no tenía visa. Hubo una discusión porque yo sabía que no iba a regresar”, agregó bastante molesto.

Asimismo, Luis Saldaña aseguró que nunca estuvo de acuerdo con la relación sentimental entre María Fe y Josimar, pues ella dejó su carrera en la universidad por irse a vivir con el salsero.

“Él se estaba yendo y ya sabía que ella estaba en cinta, ¿Cómo la dejas así? Por eso yo la abogué, que la deje en un estado legal más seguro, en un departamento, si es que él piensa quedarse, te está dejando a la deriva, eso le dije”, expresó.

“Desde el comienzo yo no estuve de acuerdo con la relación, porque ella no terminó su carrera, yo le dije que no, tenía una carrera proyectada. La ha dejado como a las otras”, finalizó diciendo para las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO