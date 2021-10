¡Fuertes declaraciones! María Fe Saldaña al parecer se habría cansado del comportamiento de su expareja y padre de su bebé, Josimar Fidel. Y es que el programa ‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes donde se le escucha decir a la joven que se encuentra muy molesta con el salsero.

Todo se habría dado hace algunos días, cuando María Fe fue captada en el preciso momento que hablaba por teléfono con un amigo en común que tendría con el artista peruano.

“Josimar ha llamado a mi tío Kike y le ha dicho que sí, que María Fe y yo hemos estado mal por un problema que tuvimos en San Borja y desde ahí nunca más volvimos a estar bien (...) Dice que tiene un audio de la señora Rocío (mamá de María Fe) malteándome, es por eso que yo quiero hablar con la señora Rocío... Pero él inventa, déjalo que hable no más”, comienza diciendo la joven.

En ese sentido, María Fe Saldaña aseguró que Josimar le habría dicho que cuando retornara de su viaje por Estados Unidos, vendría estrictamente a contraer nupcias con ella.

“Él dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo. Yo no sé con quién se va a casar, con mi alma, porque yo no me voy a casar con él. Yo sí me he mostrado molesta con él, porque de verdad me da mucha cólera que a una persona le diga eso de casarse, a otra persona le inventa otra cosa, con qué finalidad”, agregó bastante indignada.

“En vez de decir: ‘Sí Mafer, tú tienes razón, discúlpame, perdóname, y que tu hija me disculpe, y ya chévere todo’. No, él no va querer quedar así, tampoco me va a dejar en paz”, expresó.

Por último, la expareja del salsero comentó que tomó la radical decisión de no mantener comunicación con él por el bienestar emocional de ella y de su bebita.

“El domingo le dije a mi mamá que yo no quiero cualquier acercamiento, él sabe todo lo que ha pasado. Y no le contesten el teléfono por favor, ya no sé cómo se expresa, cada uno en su cerebro sabe lo qué es lo que está haciendo. Tú también lo puedes llamar a él y decirle su vida entera, porque yo no se lo puedo decir, pero tú si porque eres su amigo”, finalizó diciendo.

