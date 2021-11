Josimar Fidel sigue siendo duramente cuestionado por no pronunciarse públicamente sobre el embarazo de su expareja María Fe Saldaña y la pronta llegada de su bebé Jeilani. En tanto, solo promociona sus discos y temas musicales en sus redes sociales.

El programa ‘Amor y Fuego’ logró comunicarse con el popular ‘Rey de la salsa perucha’, quien habló por primera vez de su futura hija. En otro extracto de esta conversación, el artista aseguró estar feliz por convertirse en padre nuevamente.

También explicó que no le gusta hablar de su vida familiar; sin embargo, meses atrás, lo hemos visto presentando a sus otros hijos en canales de televisión de señal abierta.

“Estoy feliz por la llegada de mi hija, super feliz, ella lo sabe, Mafer sabe de eso (...) Si nunca he hablado de eso es porque ustedes saben que no me gusta hablar de mis hijos”, afirma el salsero.

La reportera del magazine que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntó por qué tan rápido se olvidó de María Fe Saldaña y se fue con una cubana.

“¿Tan rápido uno puede saltar en el amor? te vemos (ahora) enamorado de una chica, una cubana”; le preguntaron, a lo que Josimar respondió: “ya te dije ya te dije, todos mis hijos son felices”.

