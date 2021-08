El cantante Josimar reapareció en redes sociales para dedicarle una canción a su madre. El ‘Rey de la salsa perucha se pronuncia tras ser acusado de serle infiel a su novia María Fe Saldaña, quién se encontraría en la ‘dulce espera’.

Ahora el interprete de ‘El aventurero’ compartió en su video en Instagram donde le dedicó el tema musical ‘Ella es mi madre’ de Jhonny Rivera a su progenitora.

“Ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro, ella me protege y es mi escudo y si me equivoco ella es mi apoyo”, canta Josimar en una de sus historias.

“Es mi madre la mujer mas divina, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna y mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia”, añadió.

Como se recuerda, la jovencita Diana Noriega de 21 años confesó su encuentro intimo con el salsero durante su gira en ‘tierras gringas’.

“Yo pasé una noche con el rey de la salsa, Josimar... Me da su número y me manda su ubicación para encontrarnos en el hotel... “Cuando llegué comenzamos a chapar, cuando estábamos íntimamente ni siquiera se sacó el polo... He tenido mejores (en la cama), declaró Diana al programa ‘Magaly TV, La Firme’.

