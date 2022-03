Siempre humilde. La modelo y expolicía, Jossmery Toledo, brindó una entrevista a un canal de YouTube, donde confesó los lugares a los que viajó, quién paga sus viajes y dónde le gusta vivir, dejando sorprendidos a más de uno.

Todo comenzó cuando Jossmery Toledo se percató que el influencer ‘Chiquiwilo’, no sabía en qué distrito vive la modelo, además el también entrevistador, afirmó que a él le parecía que ella vivía en San Isidro, sin embargo, la expolicía confesó que si vivió un tiempo en esa zona de Lima.

Lo que más sorprendió a los seguidores del programa ‘Tú quieres show’, es que Jossmery confiese que no le gustó vivir en uno de los exclusivos distritos de Lima: “Sí, he vivido, pero no me gusta, me gusta salir en pijama y chanclas a comprar, nadie me molesta”, su comodidad al andar por la calle y en su forma de vestir, es prioridad para la modelo y ella siempre lo dejó en claro.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Brunella Horna no puede tomar jugo