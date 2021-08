La expolicía Jossmery Toledo opinó sobre la renuncia de Allison Pastor al programa “Reinas del Show”. Ella salió en defensa de la esposa de Erick Elera y aseguró que es de las que mejor baila.

“Con la que he tenido más confianza ha sido Allison, para mí siempre ha sido la mejor, se le ve que baila súper bien”, acotó Jossmery Toledo.

Jossmery Toledo también dijo que, según ella, Allison Pastor no volvería a “Reinas del Show”, pero le aconsejó que piense lo que mejor le conviene.

“Ella está en su derecho, si ella se sentía así, humillada, creo que también haría lo mismo, no dejaría que me pisoteen. Yo no creo que vuelva y espero que ella piense bien y su conveniencia. Yo creo que como la escucho, no vuelve”.

Respecto a que exista un favoritismo por Korina Rivadeneira, Jossmery Toledo prefirió no decir nada. “Mejor prefiero no opinar porque no vaya a ser que...aunque sí baila bien. Aunque yo siempre he dicho que Allison baila bien”.

