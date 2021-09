La expolicía y hoy modelo, Jossmery Toledo, delató a Tito Barrera, expareja de Milena Zárate, mostrando un mensaje que le envió a su cuenta de Instagram.

Jossmery Toledo se lo envió a “Amor y Fuego” para que lo pongan por televisión y así advertir a Milena Zárate.

“Más cómodo andar así”, le escribió Tito Barrera en una de sus publicaciones, sin embargo ella no le respondió.

“Yo no le he respondido, a mí que me importa. Yo solo les he mandado a ustedes para que Milena se entere porque hemos trabajado juntas. No hay forma, hay códigos”, dijo Jossmery Toledo.

Rodrigo González no pudo dar su comentario y le envió un mensaje a la colombiana. “Milena, ha nacido una nueva justiciera”.

TE PUEDE INTERESAR