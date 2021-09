Luego de la discusión con Santi Lesmes, donde la cantante colombiana rompió en llanto en pleno programa “Reinas del Show” al no recibir las disculpas del jurado español. Milena es ahora acusada por sus compañeras del programa de estar agotada por ser su segunda temporada consecutiva, fiel a su estilo, la expareja de Edwin Sierra no se quedó callada.

“Yo no me siento cansada como quieren hacer creer, yo tengo mucha energía para continuar” dijo Milena. Además señaló estar acostumbrada al trabajo duro y el hecho de haber estado en la temporada anterior no hace que ella baje su rendimiento: “Yo estoy acostumbrada al trabajo duro, a mí no me ha tocado fácil la vida, yo siempre he trabajado por lo que quiero, así que esa imagen de que me veo cansada, que me quieren crear, es mentira”.

Es imposible no recordar el reciente cruce de palabras con la conductora del programa “América hoy” y respecto a la sentencia de Melissa Paredes y Lady Guillen, la colombiana dijo: “creo que se le debe dar la oportunidad a Lady porque tiene mucha garra, yo no la veo como débil, a ninguna compañera la veo así. Y aunque Melissa baila un poco mejor que Lady, a Melissa la veo desganada, creo que ella debería abandonar la competencia”.

La cantante no se muestra conforme con los puntajes que le dan semana a semana en la gala: “Siento que mi trabajo no ha sido valorado por el jurado, y eso me parece injusto”, añadió Milena Zárate.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Caída de Elías Montalvo tras juego de altura

En la última edición de Esto Es Guerra, el participante Elías Montalvo sufrió una aparatosa caída luego de perder en un juego de altura. Tras el suceso, la producción mandó a corte comercial, y a su retorno los conductores del programa no se pronunciaron sobre el hecho. (Fuente: América TV)