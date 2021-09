Milena Zárate desató polémica en su última participación en ‘Reinas del Show’ por su altercado EN VIVO con Santi Lesmes, jurado del reality de baile. La ‘bronca’ entre ambos personajes comenzó el último viernes, cuando el actor le recordó la infidelidad de su hermana, Greysi Ortega, con Edwin Sierra.

Este enfrentamiento continuó en el programa que conduce Gisela Valcárcel, donde Santi se negó a pedirle disculpas a la colombiana.

A su salida del set, Milena Zárate le mandó un contundente mensaje y dijo que no le interesa que le pida perdón: “La verdad no (no aceptaría sus disculpas), me pareció muy patán lo que hizo, muy bajo de su parte. Estamos en una competencia, el está de jurado y debe guardar cierta postura. A mi me puede decir lo que quiera, tú me puedes parar de cabeza y yo también puedo hacerlo porque tengo boca para defenderme”.

La participante de ‘Reinas del Show’ reveló que había ciertos episodios de su vida que no le había contado a su menor hija de 8 años, pero que Lesmes terminó señalándolo a nivel nacional.

“Siento que lo que hizo fue muy bajo porque no se metió conmigo, se metió con mi entorno familiar, se metió con mi hija. Él no es nadie para decirle a mi hija lo que yo he preferido mantener allí (oculto), porque mi hija ve todos los programas donde voy, eso es algo que no le voy a disculpar a Santi, no lo hizo como un caballero que debe ser”; comentó.

Finalmente, dijo sentirse herida y que no sabe qué decirle a su hija por lo ocurrido. “Estoy herida, pero no por mi, porque no sé como llegar a mi casaa y darle una explicación a mi hija”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Milena cuadra a Santi Lesmes