El cantante Franco Chiesa, la expareja de Jossmery Toledo, se animó por fin a dar detalles sobre lo que fue su relación con la exsuboficial. Y es que el reggaetonero declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina.

El artista señala que fue él quien grabó el Tiktok por el que la modelo se hizo conocida en el medio y que si pudiera retroceder el tiempo para haber evitado algunas cosas, lo haría sin pensarlo dos veces.

“Yo no es que me muera por fama, pero yo siempre he estado luchando por el tema de mis canciones y al final sin querer terminé haciendo famosa a mi enamorada, que a mí mismo. La quise ayudar, la volví sin querer mediática, se me fue de las manos. Comencé a tomarle fotos y editar sus videos. Si te das cuenta, entra a su instagram y date cuenta la calidad de fotos que tenía cuando estaba yo”, manifestó.

“Le grabé el tiktok, si pudiera retroceder el tiempo, no lo hubiera hecho. Ese tiktok lo hice tan perfecto, tan literal, no fue de un celular, lo grabé con una cámara. Lo grabé, lo edité y al final todo reventó”, expresó.

Asimismo, el artista señala que la nueva canción que ha lanzado no tiene ningún tipo de indirecta para Jossmery Toledo y afirma que él sí se enamoró de verdad. “No es que en esta canción yo la chanco, créeme que diría ‘hasta te tatuaste mi nombre en tu abdomen’. Yo la conocí con el pelo chiquitito, con uniforme de policía. Yo la conocí siendo una chica policía y me enamoré de ella, para que veas que yo la amé de verdad”, sostuvo.

También contó que cuando vi el ampay de la policía junto al Christopher ‘Zancudito’ Olivares, le afectó mucho y hasta vomitó de la impresión.

“Obviamente me dolió, era mi enamorada. Yo te juro que me sentí mal, creo que hasta vomité cuando vi eso, me bajonee horrible, es difícil”, finalizó.

