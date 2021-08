¡Fuertes declaraciones! El programa ‘Amor y Fuego’ emitió un avance de lo que fueron los comentarios de Paula Manzanal sobre su examiga Jossmery Toledo, a quien señaló no podría considerar como una ‘Chica Tulum’ porque “no es fina”.

“Para mi Tulum es un lugar súper fino, súper nice... Entonces las ‘Chicas Tulum’, son unas chicas finas y Jossmery nunca ha pisado Tulum”, dijo para las cámaras de Willax TV.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que la expolicía no se quedó callada y arremetió con todo contra la ex de Fabio Agostini, a quien tildó de ‘fingida’ y de no ser su amiga.

“Prefiero tener amigas verdaderas, que amigas fingidas. Incluso, si viajo allá, no la voy a ir a ver (a Paula Manzanal), así ella me insista que la vaya a ver y le presente a Mariano”, expresó tajantemente.

TE PUEDE INTERESAR