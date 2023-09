La modelo Jossmery Toledo hizo mea culpa en sus redes sociales y se pronunció por su radical cambio de voz producto del uso, según ella, de anabólicos con el fin de mejorar su figura para las competencias de fisicoculturismo.

“Me preguntan sobre mi cambio de voz, de por qué mi voz está más ronca, más gruesa. Acostúmbrense porque va estar así lamentablemente. Tuve un mal asesoramiento en el tema de los anabólicos porque obviamente quiero competir”, confesó Toledo en su Instagram.

La modelo reconoció que estuvo mal asesorada al momento de ingerir estos fármacos. “Tienen que asesorarse muy bien, qué cosa les va bien, que no, bueno... para las personas que quieren competir”, dijo.

“Para las que no, no les recomiendo utilizar nada de fármacos por eso tienen que informarse bien con quién van a asesorarse, no lo hagan por hacer, por favor, sino van a quedar así o peor”, recomendó la popular ‘Tombita Sexy’.