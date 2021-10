Jossmery Toledo, la exsuboficial que renunció a la Policía Nacional del Perú (PNP) para seguir sus sueños como modelo e influencer, arremetió contra la institución al ver el polémico TikTok que colgaron en redes sociales.

Y es que el el pasado 5 de octubre, la PNP difundió un video recordando el que hizo Jossmery Enith Toledo Coronel en diciembre de 2019, cuando se mostró con el uniforme y, a la vez, con un vestido sexy. A raíz de eso, un grupo de sus colegas empezó a buscar información de ella en la base de datos institucional a pesar que no había sido sujeta a alguna pesquisa para que se tomen estas acciones.

“No utilices el uniforme para fines ajenos al servicio policial. No estás usando el uniforme, estás representando a la institución”, fue el mensaje de la Policía que causó polémica en redes sociales.

Ante el escándalo que causó este TikTok, los usuarios criticaron a la institución policial y le pasaron la voz a Jossmery. Ella respondió: “¿Por qué no dijeron eso antes que me investiguen y me den la espalda?”

Investigan a 513 policías por consultar información personal sobre Jossmery

En julio de 2021, la Inspectoría General de la Policía Nacional abrió una investigación contra 513 miembros de la institución tras descubrirse que revisaron de forma indebida el legajo de la exsuboficial Jossmery Toledo.

América noticias informó que entre los más de 500 investigados se encuentran cinco coroneles, 18 comandantes, 15 mayores y 13 capitanes. Para la Inspectoría, todos habrían cometido conducta funcional indebida, lo que se califica como falta grave y se castiga hasta con un año en situación de disponibilidad.

