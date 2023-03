Sin pelos en la lengua. Samuel Suárez no se calló nada y no dudó en pronunciarse sobre el escándalo que se ha desatado tras el ampay emitido por el programa de Magaly Medina, donde se ve a Jossmery Toledo junto a Paolo Hurtado en situaciones comprometedoras, pese a que el futbolista es un hombre casado y con hijos.

Y es que el creador de “Instarándula” señaló que, pese a que el pelotero es el principal culpable por haber traicionado a su esposa Rosa Fuentes, quien además se encuentra embarazada, la popular ‘Tombita’ también tiene parte de culpa en esta historia.

“Jossmery Toledo no rompe su silencio, he visto pantallazos de sus redes sociales y como que deja entrever que ha sido engañada, como que le mintieron. Tú sabías dónde te metías, tú sabías muy bien la condición de amante que tenías y eso es indudable, porque las fotos de él, de ella, de la familia, las tienen en las redes sociales hace tiempo” , dijo bastante indignado el periodista.

Comunicado de la esposa del ‘Caballito’ Hurtado

En ese sentido, Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado, reapareció en sus redes sociales para dejar un extenso mensaje en el que se sinceró sobre cómo se encuentra viviendo esta etapa justo cuando atraviesa con embarazo de riesgo.

“No es nada fácil pensar en lo que se viene para mí y mis hijos, pero me siento capaz de sacar adelante a estos niños inocentes, demostrarles que la valentía no solo es para los superhéroes y que el tiempo será mi socio en este proceso. Un día como hoy me sentí la mujer más feliz y orgullosa del mundo, y de la misma manera, un día como hoy me siento dañada, decepcionada y con el corazón partido en pedazos, en 2 días mi vida cambió, mis planes y proyectos de vida de casi 14 años se fueron al tacho ”, escribió en su cuenta de Instagram.

