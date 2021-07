La modelo Jossmery Toledo se defendió tras las duras críticas que recibió por el ampay que el programa “Amor y fuego” promocionó desde el día lunes.

En su cuenta de Instagram, la expolicía pidió al público que no hagan caso a los titulares de los medios de comunicación:

“Chicos, ¿cómo están? Espero que bien, yo acabo de terminar de ensayar para el baile del día sábado y también quiero comentarles o aconsejarles, más que todo, que no se guíen de algunos titulares”, indicó.

Jossmery Toledo lamentó que sus principales críticas sean mujeres y comentó que le afectan los malos comentarios:

“De verdad que me incomoda que sean mujeres las que nos atacan, las que nos critican, las que nos dicen que somos tal por cual o comentarios negativos. ¿Ustedes creen que no nos afecta? También somos seres humanos y nos afectan sus comentarios”.

De otro lado, Jossmery Toledo aseguró que no hubo nada malo en el ampay. “No hagan caso a titulares que todavía ni siquiera sale la noticia. Ustedes han visto, no hay nada de malo, hemos estado almorzando con unas amigas y listo, no hay más”.

“Eviten estar comentando esas cosas, no supongan. Cuando tengan alguna prueba, sí, háganlo”, concluyó.

Fuente: Instagram Jossmery Toledo

TE PUEDE INTERESAR