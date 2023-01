Jossmery Toledo se encuentra en el ojo público luego que recibiera cientos de críticas por el presunto consumo de anabólicos y las consecuencias que estarían teniendo en su físico y también en su voz.

Y es que parece que la expolicía prefirió hacer oídos sordos y no responder a los ataques cibernéticos, pues anunció que participará en torneos de fisicoculturismo y que se encuentra enfocada en convertirse en una atleta profesional.

“Antes fui aficionada al deporte, comía cosas saludables, pero nunca pesaba mis comidas. Me alimentaba tres veces al día, entrenaba tres días a la semana, salía a fiestas y tomaba alcohol, me desvelaba, no dormía mis ocho horas, tenía estrés y un sinfín de cosas que hacemos las personas normales”, comenzó escribiendo mediante sus historias de Instagram.

“Sin embargo, ahora es todo lo contrario porque tomé una buena decisión, me he trazado un objetivo y ahora lo estoy cumpliendo (...) No es fácil convertirse en atleta y participar en un campeonato de fisicoculturismo, requiere de preparación y sacrificios. Lo mejor de todo esto es que amo lo que hago”, añadió Jossmery y agradeció a su entrenadora Isabel Carmelo por ser su inspiración y motivación.

Recordemos que hace unos días, el programa “Magaly TV: La firme” emitió un informe sobre los nuevos rumbos que ha tomado Jossmery Toledo tras alejarse de los reality de competencia. Asimismo, Giannina Luján y el personal trainer ‘La Mackyna’ criticaron a la modelo por el consumo de dicha sustancia, ya que podría causarle daños en su salud.

